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Pianese dei record. Cangi: "Il playoff in casa è una gara storica: serve determinazione"

Pianese dei record. Cangi: "Il playoff in casa è una gara storica: serve determinazione"TUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 17:23Serie C
Claudia Marrone

"Come ho sempre detto, siamo stati tutti bravi, ci siamo migliorati, e questo non era facile né scontato: abbiamo scritta una pagina di storia, complimenti a tutti": così, nel corso della conferenza stampa odierna cui era presente anche TuttoMercatoWeb.com, il Ds della Pianese Francesco Cangi, che ha parlato quando la sfida playoff contro la Ternana è ormai alle porte.

Una gara secca, quella contro le Fere, che gli amiatini giocheranno però in casa, grazie al sesto posto centrato: "Siamo a giocarci una gara storica, diversa dall'ultima di campionato, e ci sarà da trasformare l'entusiasmo in determinazione, perché questa è appunto la partita più importante della nostra storia recente, la prima volta che giochiamo in casa un playoff. Non dovremmo sottovalutare la Ternana, dovremmo giocarci bene quei 90 minuti che ci attendono: loro avranno più rispetto di noi, arrivano da un ko proprio contro di noi, ma dobbiamo toglierci dalla testa che si faranno influenzare dalla loro situazione societaria: in campo si scordano i tribunali, daranno tutto per la maglia. Per quel che ha dimostrato sul campo, per me, è una delle quattro più forti del nostro girone".

Il discorso si sposta poi alla crescita del club, evidenziata anche da particolari extra campo come le nuove divise, l'inno e la mascotte: "Per la parte sportivi, i meriti li prendo volentieri ma li divido con Alessandro Corsi, abbiamo sbagliato poco e che sbaglia è meno ottiene risultati. E questi sono importanti, perché senza svanisce tutto, ma effettivamente dietro di noi c'è società solida. Faccio un esempio: alla fiera del mobile, Stosa aveva uno degli stand più grandi, la famiglia Sani sa quindi come si lavora anche sull'immagine, e da qui nasce tutto il resto: vogliamo migliorarci anche dietro le quinte, ci teniamo e ci piacerebbe crescere ancora, con delle professionalità che hanno passione. Con calma si fa tutto. Ma è stato bello vedere i ragazzi in panchina con la divisa, come bello è stato vedere anche la rinascita del tifo organizzato. L'intenzione del club è spendere le proprie risorse in tutti i settori".

Non manca quindi una nota allo staff tecnico e alla squadra: "Birindelli ci ha convinti con la sua volontà di mettersi in discussione, ed è cresciuto molto anche lui, la sua convinzione, l'idea di calcio, oggi è un allenatore più completo di dieci mesi fa: tanti meriti vanno a lui e allo staff, tutto nuovo e con solo sei giocatori dell'anno scorso. C'è stato un lavoro ottimale di tutti. Certi risultati arrivano perché anche ragazzi si sono migliorati nel singolo, tutti hanno migliorato le loro scelte. Chi è venuto qui sempre dato il massimo.

Conclude parlando del futuro: "Qui c’è ambizione, anche se il campo è imprevedibile e ogni annata è a sé. Il futuro? Non ho la sfera di cristallo. La Pianese è un club molto forte, con la famiglia Sani e l'azienda Stosa che lavorano bene, non ce ne sono molte di realtà così- con famiglia sana e azienda grossa, poche realtà così. Ha radici ben radicate in tutto, ma chiaramente prima pensiamo a finire la stagione, poi parleremo. Sì, anche di me. Ho voglia di crescere e migliorarmi e per ora l’ho fatto. Qui sto bene e devo tanto al club, sono cresciuto grazie a loro. Ma poi vedremo il tutto".

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