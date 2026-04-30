TMW Pianese, Cangi e il futuro: "Qui c'è ambizione. Ma prima di parlare, finiamo la stagione"

Un traguardo storico quello centrato dalla Pianese, che per la prima volta nella storia del club ha raggiunto la sesta posizione di classifica in un campionato professionistico - Serie C, Girone B -, e potrà quindi ora giocare la prima gara dei playoff (primo turno della fase a gironi) tra le mura amiche. Una lunga cavalcata quella dei bianconeri, che fa pensare anche al futuro.

Per il quale, nel corso della conferenza stampa odierna, si è così espresso il Direttore Sportivo Francesco Cangi: "Qui c’è ambizione, anche se il campo è imprevedibile e ogni annata è a sé. Il futuro? Non ho la sfera di cristallo. La Pianese è un club molto forte, con la famiglia Sani e l'azienda Stosa che lavorano bene, non ce ne sono molte di realtà così. Ha radici ben radicate in tutto, ma chiaramente prima pensiamo a finire la stagione, poi parleremo. Sì, anche di me. Ho voglia di crescere e migliorarmi e per ora l’ho fatto. Qui sto bene e devo tanto al club, sono cresciuto grazie a loro. Ma poi vedremo il tutto".

Intanto, però, ricordiamo che la sfida playoff cui abbiamo accennato, si giocherà domenica 3 maggio alle ore 20:00, in gara secca. Avversario di turno, la Ternana, battuta proprio nell'ultimo turno di campionato.