Ufficiale Pianese, nuovo innesto in difesa: arriva Masetti dall'Arezzo in prestito con diritto

Lorenzo Masetti è l’ultimo acquisto della Pianese. La società bianconera, infatti, ha trovato un accordo con l’S.S. Arezzo per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto del difensore classe 2001. Masetti, cresciuto nei settori giovanili di Empoli e Pisa, ha esordito in prima squadra proprio con i nerazzurri in Serie B nella stagione 2020/21. L’anno successivo ha vissuto una stagione da protagonista con l’Ancona (38 presenze e 2 assist tra Coppa e Girone B di Serie C), prima di trasferirsi al Piacenza, dove ha collezionato 27 presenze nel Girone A di Serie C. Nell’ultima stagione e mezza, il difensore ha indossato la maglia amaranto dell’Arezzo. Masetti, che indosserà la maglia numero 56, si è già unito alla squadra per il primo allenamento della sua avventura con la Pianese.

Queste le prime parole da giocatore bianconero di Masetti: “Ho trovato un gruppo eccezionale che mi ha accolto nel migliore dei modi. Le prime impressioni sono state più che positive. Il campionato è difficile ed equilibrato, so quali sono le aspettative societarie. Io sono qui per contribuire al raggiungimento di quell’obiettivo”.