Ufficiale Pianese, nuovo innesto in difesa: dall'Empoli arriva il giovane Indragoli

Un altro innesto in difesa per la Pianese, che si assicura le prestazioni di Gabriele Indragoli. Il giovane classe 2004 arriva dall’Empoli, società in cui ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile venendo convocato alcune volte in prima squadra. Anche per lui, quella con la società amiatina sarà la prima esperienza tra i professionisti.

“Le prime impressioni sono buone – commenta –, sono molto contento di essere arrivato a Piancastagnaio. Il progetto della Pianese mi ha colpito e la squadra mi ha riservato una bella accoglienza da subito, non ho potuto fare a meno di notare che c’è un gruppo molto unito che lavora duramente. Fino ad oggi – prosegue Indragoli – ho sempre spaziato in tutte le posizioni della difesa; il mio ruolo è quello di difensore centrale che si può adattare bene a fare il braccetto di una difesa a tre. Con il mister ho già parlato, ci sta dando modo di conoscerci e farci capire cosa vuole lui. Per quanto riguarda il campionato, invece, siamo attesi da un inizio non facile. Sappiamo che la Pianese è stata inserita in un girone molto complicato ma noi non vogliamo sfigurare. Tutti insieme possiamo raggiungere i nostri obiettivi e toglierci grandi soddisfazioni”.