Ufficiale Pianese, tra i pali arriva Filippis. Per lui prima esperienza tra i professionisti

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo che la Pianese comunica che Emiliano Filippis è un nuovo giocatore bianconero. "Il portiere classe 2004, cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, si appresta a vivere la sua prima esperienza tra i professionisti dopo le parentesi in Serie D con le maglie di Tau Altopascio e Follonica Gavorrano".

Per il giovane estremo difensore è già cominciato il lavoro agli ordini dello staff, e queste sono le sue prime parole in bianconero: “Abbiamo ripreso piano piano, il nostro obiettivo è lavorare per arrivare ai primi impegni stagionali nella migliore condizione possibile. La chiamata della Pianese rappresenta per me una grossa opportunità, devo essere bravo a sfruttarla e farmi trovare pronto quando sarò chiamato in causa. Ho visto il calendario, ci aspetta un inizio molto tosto, perché nelle prime 3-4 giornate affronteremo avversarie molto forti. La nostra squadra è giovane, ma non faremo mai mancare il massimo dell’impegno. Vedremo poi cosa ci riserverà la stagione”.