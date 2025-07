Ufficiale La Pianese riabbraccia Filippis: l'estremo difensore torna in prestito dall’Empoli

vedi letture

È attraverso una nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Pianese "comunica di aver trovato un nuovo accordo con l’Empoli F.C. per il prestito del calciatore Emiliano Filippis. Per il portiere, nato a Siena nel 2004, si tratta di un ritorno a Piancastagnaio: nella scorsa stagione, infatti, aveva già indossato la casacca bianconera delle zebrette. Nella passata annata, conclusa con l’ottavo posto in classifica per la compagine amiatina, Filippis è stato schierato titolare in due occasioni, riuscendo a mantenere la porta inviolata in entrambe le partite.

La Pianese dà il bentornato a Emiliano e gli augura buon lavoro in vista della prossima stagione".

Fanno poi seguito - riprese dai canali ufficiali del club - le parole dell’estremo difensore bianconero, tornato appunto a Piancastagnaio: “Sono molto contento di rimanere a Piancastagnaio. Conosco bene l’ambiente e so che ci sono tutti i presupposti per lavorare nel modo giusto e fare bene. Questa società opera in modo egregio e merita il meglio. Personalmente, non vedo l’ora di iniziare”.