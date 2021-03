Pistoiese, Sottili lancia l'allarme: "Morale bassissimo. Rischiamo di retrocedere senza play out"

vedi letture

Dopo la sconfitta sul campo dell’Olbia il tecnico della Pistoiese Stefano Sottili lancia il grido d’allarme e parla apertamente di retrocessione diretta se non arriverà una svolta decisa nelle prossime gare: “Il rammarico grosso è che la nostra reazione è arrivata solo dopo il gol subito, un po’ come in certi versi è successo nella partita precedente contro il Lecco. Sembra di commentare sempre le stesse cose, ma è altrettanto vero che hai per primo un occasione da gol e prendi il palo interno mentre a loro si presenta una sola situazione e la sfruttano. - continua Sottili come riporta Pistoiasport.com - Abbiamo il morale bassissimo, ma non vogliamo mollare un centimetro. L’obiettivo in questo momento deve diventare il raggiungimento dei play out perché in questo momento rischiamo una retrocessione diretta senza spareggi. Dobbiamo iniziare a fare punti, inutile girarci attorno, quella è l’unica strada possibile”.