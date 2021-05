Pistoiese, Vannucci sulla riammissione: "Pronto a fare la mia parte per salvare la categoria"

Intervistato da Il Tirreno lo storico sponsor della Pistoiese Vannino Vannucci ha parlato della retrocessione in Serie D del club spiegando di sperare nella riammissione: “Purtroppo la retrocessione era nell'aria dopo la sconfitta contro il Grosseto, non avevo più grosse speranze di vincere in trasferta e anche la squadra non sembrava crederci più. Ora però speriamo che possano esserci novità positive. Riammissione?Non so che margini ci potranno essere in tal senso, ma certamente qualsiasi possibilità andrà sfruttata. Salvare la categoria deve essere il primo obiettivo e anche il sottoscritto è pronto a fare la propria parte, se richiesto, nella misura in cui sarà possibile. - continua Vannucci parlando dell'addio di Ferrari – Ci siamo sentiti dopo la sua lettere e mi ha ringraziato per quello che c'è stato in questi anni spiegandomi i motivi di questa dolorosa decisione. Anche lui è un tifoso vero, coi suoi pregi e difetti, ma non si può dire che non ci tenesse. Adesso dunque sarà importante che il sindaco si attivi con un tavolo comune per raccogliere tutti i soggetti interessati".