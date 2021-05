Vannucci e il futuro della Pistoiese: "Pronto a rimanere come sponsor ma non sarò presidente"

Conferma il proprio supporto alla Pistoiese come main sponsor ma non vuol sentir parlare di prendere le redini del club arancione Vannino Vannucci. L'imprenditore titolare della Vannucci Piante, sponsor dell'Olandesina da 27 anni, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito attraverso le colonne de La Nazione: "Ho dato la mia disponibilità a supportare in qualità di sponsor anche eventuali gestioni, serie, future. Rivesto il ruolo di sponsor esclusivamente per amore di questi colori, perché a me non viene niente in tasca. Il futuro del club? Devono presentarsi soggetti seri, non come quelli poi finiti a Livorno o a San Benedetto del Tronto. Da quello che ha detto Ferrari non ci sono più le condizioni affinché resti alla guida del club. La società però è sana e questo è un bel punto di ripartenza, per un eventuale ripescaggio, ma soprattutto per l'avvenire. Io presidente? Rispondo ancora una volta: no, non diventerò presidente della Pistoiese".