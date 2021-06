Play off Serie C, il giudice sportivo ferma cinque giocatori. Salteranno la semifinale di ritorno

Il Giudice Sportivo di Serie C in base alle risultanze arbitrali delle gare d'andata delle semifinali play off ha squalificato cinque giocatori per un turno. Si tratta di Carmine Giorgione (AlbinoLeffe), Francesco Giorno e Luca Parodi (Alessandria), Giuseppe Carriero e Simone Ciancio (Avellino). Tutti e cinque salteranno quindi la semifinale di ritorno.