Ufficiale Pontedera, nota del club: "Zocchi vuole lasciare. Confronto per trovare una soluzione"

Comunicato ufficiale da parte del Pontedera. Ecco il testo appena diffuso attraverso i canali ufficiali del club toscano:

"Il Sig. Zocchi ha comunicato alla Società la propria volontà di lasciare l'incarico di Direttore Sportivo.

Pur essendo ancora vincolato da un anno di contratto, la Società – in linea con la propria filosofia, che non prevede il trattenere collaboratori non pienamente motivati a proseguire il rapporto – ha avviato un confronto con il Sig. Zocchi al fine di individuare una soluzione condivisa e ragionevole per la risoluzione anticipata del contratto in essere.

Nel frattempo, la Società sta monitorando con attenzione profili alternativi che possano al meglio rispecchiare e condividere il progetto granata".

Ad attendere il direttore sportivo, come noto da qualche tempo, c'è il Trento.