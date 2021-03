Positività al Covid-19 in casa Como: rinviata la sfida della 28^ giornata contro l'Olbia

Non solo Ternana-Cavese: la 28^ giornata del campionato di C, vede anche il rinvio del match del Girone A Olbia-Como, a seguito di casi di positività tra i lombardi. Che poco fa hanno diramato il seguente comunicato:

"Il Como 1907 comunica che a seguito dei controlli effettuati nella giornata di lunedì è stata riscontrata la positività al Covid-19 di 1 membro del gruppo squadra e la sospetta positività di altri 4 componenti, che andranno rivalutati e monitorati nelle prossime ore. Su disposizione dell’ATS Insubria è stato inibito lo spostamento del gruppo squadra fuori regione.

Preso atto, la Lega Pro dispone che la gara Olbia-Como, in programma mercoledì 3 marzo 2021 allo Stadio “Bruno Nespoli”, Olbia, venga rinviata a data da destinarsi."

Riportiamo poi anche la nota ufficiale della Lega Pro:

"RINVIO GARA - 9a GIORNATA DI RITORNO

GARA OLBIA - COMO DEL 3 MARZO 2021 (Gir. “A”)

La Lega Italiana Calcio Professionistico,

preso atto

- dell’istanza documentale presentata in data 02.03.2021 dalla società Como;

- delle prescrizioni di cui alla comunicazione del Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria – UOC Igiene e

Sanità Pubblica – Varese – ATS Insubria, pervenuta in data 02.03.2021; in dipendenza di quanto sopra

dispone

che la gara Olbia-Como, in programma mercoledì 3 marzo 2021, Stadio “Bruno Nespoli”, Olbia, venga rinviata a data da destinarsi".