Potenza, il Sindaco annuncia la convenzione per il 'Viviani'. La reazione di Macchia

Dal palco di Piazza Mario Pagano arriva un segnale importante per il futuro del Potenza e, soprattutto, per quello dello stadio Alfredo Viviani. Come riportato da TuttoPotenza, il sindaco Vincenzo Telesca ha annunciato che la convenzione per l’impianto è ormai pronta, con la pubblicazione del bando prevista nel giro di pochi giorni.

Si tratta di un passaggio atteso da tempo: la concessione avrà una durata ventennale e permetterà al futuro aggiudicatario di programmare investimenti strutturali sullo stadio, con l’obiettivo di migliorarne funzionalità e standard. Un orizzonte lungo, dunque, che potrebbe finalmente garantire stabilità e sviluppo a una struttura centrale per le ambizioni del club rossoblù.

Nel corso dell’intervento, però, non è sfuggito un dettaglio significativo. L’espressione del patron del Potenza, Donato Macchia, è apparsa piuttosto eloquente e non particolarmente soddisfatta. Un segnale che lascia intuire come, nonostante l’imminente pubblicazione del bando, possano esserci ancora nodi da sciogliere o perplessità legate alle condizioni della concessione.