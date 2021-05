Premio Gentleman Lega Pro a Colombo: "Quello con la Giana gesto unico nel calcio"

Riccardo Colombo dell'Aurora Pro Patria ha vinto il Premio Gentleman Lega Pro. Il difensore, durante la gara contro la Giana e sul punteggio di 1-1, fece cambiare la decisione dell'arbitro che aveva assegnato un calcio di rigore per un presunto fallo su di lui. Colombo confessò all'arbitro di non aver subito fallo, da lì la cancellazione del rigore. Questo il suo pensiero a Sportmediaset: "Sul campo non me ne sono reso conto, poi a mente lucida a ripensarci è una cosa che non si vede mai nel calcio, un gesto sportivo molto bello. I miei compagni qualche battuta l'hanno fatta, la partita poi finì 1-1. Gli avversari, ma anche sui social, mi hanno fatto i complimenti, sono le cose che fanno bene allo sport e sono insegnamenti per i più piccoli. Un gesto così in Serie A? Sarebbe veramente bello, sarebbe un gesto importante, anche se so che non è semplice perché ci sono altre pressioni. Io me lo auguro, comunque".