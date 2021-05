Pres. Albinoleffe: "Centrare la Fase Nazionale playoff sarebbe motivo di grande prestigio"

Prosegue la favola AlbinoLeffe, con la squadra quest'oggi impegnata nel 2° Turno Playoff: avversario, la rivelazione del Girone A, il Grosseto.

A poche ore dal match, come riferiscono i canali ufficiali del club, il presidente seriano Gianfranco Andreoletti si è soffermato sul valore dello stesso per tutta la realtà bluceleste: "Quella che ci attende stasera è una partita dai grossi contenuti sportivi, per le qualità dell'avversario ma anche per il suo significato, superare il turno vorrebbe dire centrare il terzo obiettivo programmatico postoci a inizio campionato. Per la nostra società, poter approdare e partecipare ai Playoff Nazionali sarebbe motivo di grande prestigio, lo stesso vale per lo staff e per i giocatori. A loro, a nome di tutta la nostra realtà, va il nostro incitamento e un grande... in bocca al lupo!".