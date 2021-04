Pres. Gubbio: "Salvezza ottenuta con largo anticipo, ora proveremo a fare qualcosa in più"

Lettera aperta del presidente del Gubbio Sauro Notari, che ha approfittato della Pasqua per parlare del futuro del club:

"Cari tifosi rossoblù è con grande affetto che formulo i migliori auguri di buona Pasqua a voi tutti. Che dire, mancano ancora quattro gare di campionato, potremo giocarci fino all'ultima giornata la possibilità di entrare nella griglia playoff e ci proveremo in ogni modo. Il nostro traguardo della permanenza in Lega Pro lo abbiamo già ottenuto con notevole anticipo, ora proveremo a fare qualcosa in più, statene certi.

La programmazione andrà avanti a prescindere dal fatto che si entri o meno nei playoff, la conferma biennale di mister Torrente è il primo tassello del puzzle futuro, so benissimo che in questa città c'è qualcuno che vuol provare a far passare messaggi fuorvianti, quando si perde a perdere è il sottoscritto, quando si vince a vincere sono altre persone. L'arte di gettare fango continuamente sul sottoscritto e sui miei collaboratori è un esercizio squallido, incomprensibile e che non ha alcuna giustificazione, io insieme al mister ed allo staff siamo già al lavoro per programmare il futuro di questa gloriosa società. Ho le idee chiare, so benissimo cosa fare e cosa cambiare per il futuro. I bilanci si fanno a fine anno, non vi nascondo però che in questa stagione ci sono stati episodi gravi che mi hanno amareggiato molto e le decisioni che prenderò saranno figlie di valutazioni attente ma ormai improcrastinabili. Colgo l'occasione per inviare un affettuoso augurio ai nostri main sponsor Cementerie Barbetti e Colacem che anche in un momento così complicato economicamente hanno sempre dimostrato la consueta vicinanza ai colori rossoblù e più in generale a tutti quegli imprenditori che hanno confermato rapporti di sponsorizzazione anche per la corrente annata.

Grazie di cuore a tutti, il vostro sostegno è fondamentale, un augurio speciale ai nostri atleti/e, dirigenti, staff tecnici, medici e collaboratori tutti, a voi splendidi tifosi che avete un cuore ❤️💙che possiate passare una serena Pasqua con i vostri cari".