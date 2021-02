Pres. Sambenedettese: "Situazione stipendi? Devono stare tutti tranquilli, siamo in regola"

Domenico Serafino, presidente della Sambenedettese, a GazzettaRossoblù.it ha commentato la delicata situazione stipendi in casa marchigiana: "Cosa posso dire se mi chiedete degli stipendi? Devono stare tutti tranquilli. Avevo intenzione di fare delle dichiarazioni al riguardo, ma non ho voluto farle prima di questa partita e prima di quella col Perugia perché non avevo intenzione di distrarre la squadra con questioni extra-campo e perciò ho deciso di aspettare fino a dopo la partita di Perugia. Dopo Perugia chiarirò tutto quello che è successo, i tifosi possono stare tranquilli. Adesso, però, la squadra deve concentrarsi sulla prossima partita. Penalizzazioni in arrivo? Noi abbiamo fatto tutto in regola, se dovessero arrivare sicuramente le impugneremo. Si stanno alzando dei polveroni e non vorrei che queste situazioni fossero utilizzate come scuse per giustificare un rendimento che è ormai da un mese che è molto negativo".