Ufficiale Pro Patria, a centrocampo arriva Palazzi. Contratto annuale con opzione

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Pro Patria rende noto l'arrivo di Andrea Palazzi a Busto Arsizio. "Centrocampista classe 1996 è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter per poi vestire le maglie di Livorno, Pro Vercelli, Pescara, Alessandria (Serie B), Palermo, FeralpiSalò e Pro Sesto (Serie C).

Palazzi sarà legato alla Pro Patria fino al 30 giugno 2025 con opzione per la stagione successiva".