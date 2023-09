ufficiale Pro Sesto, rinforzo a centrocampo: tesserato il classe '96 Andrea Palazzi

vedi letture

Pro Sesto 1913 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Andrea Palazzi.

Palazzi, milanese classe 1996, è un centrocampista di qualità ed esperienza che vanta 60 presenze in Serie B, oltre 70 in Lega Pro e un esordio in Europa League con la maglia dell’Inter nella stagione 2014/2015.

Il centrocampista, dopo la trafila giovanile con la maglia dell’Inter che l’ha portato ad ottenere più di 50 presenze in Primavera, nel 2015/2016 è passato al Livorno in Serie B. Con la maglia amaranto, a soli 20 anni, ha totalizzato 12 presenze nel campionato cadetto.

Nei due anni successivi è sceso in campo 47 volte tra campionato di Serie B e Coppa Italia indossando le maglie di Pro Vercelli e Pescara. Nel 2018 è passato al Monza: con la squadra brianzola ha raccolto 30 presenze e ottenuto, nella stagione 2019/20, la promozione in Serie B.

Dopo l’esperienza in Serie C al Palermo (stagione 2020/21) e in B all’Alessandria (stagione 2021/22), l’anno scorso ha vestito la maglia della FeralpiSalò e, con 22 presenze, è stato uno dei protagonisti della storica promozione dei leoni del Garda in Serie B.

Palazzi ha vestito anche la maglia azzurra, scendendo in campo in totale 32 volte con la Nazionale Under 17/18/19 e 20.