Pro Patria, fatale la gara contro la Giana Erminio: tre infortunati in vista dei playoff

vedi letture

Si appresta alla disputa dei playoff, ma la gara contro la Giana Erminio è stata fatale per la Pro Patria. Non tanto per il risultato, 1-1 finale con il gran gesto di fair play di Riccardo Colombo (che, a rigore assegnato, ha ammesso di essere scivolato facendo tornare l'arbitro sulle sue scelte), quando per il report medico emerso quest'oggi: il difensore Leonardo Galli ha accusato una recidiva di contusione al terzo medio della coscia destra con formazione di ematoma, il centrocampista Luca Bertoni ha invece rimediato la lussazione della scapola omerale della spalla destra mentre per l'attaccante Sean Parker, dopo gli esami strumentali, è emersa la distorsione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro e distorsione tibio-tarsica della caviglia sinistra con lesione del legamento peroneo-astragalico anteriore.

I tempi di recupero dei tre calciatori verranno valutati in seguito, ma i playoff incombono...