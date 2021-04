Pro Sesto, Filippini ritrova il passato: "Seppi dalla stampa che non ero più mister del Livorno"

Ironia della sorte, Antonio Filippini si giocherà la salvezza con la sua Pro Sesto a Livorno, contro la squadra labronica allenata nell'ultimissima parte della scorsa stagione. Una stagione che per i toscani è stata il preludio del crac di questo anno, che non ha voluto che le strade del club e del mister rimanessero unite.

Ma in merito a questo, a livorno24.com, l'allenatore si è così espresso: “Umanamente non credevo di meritare un comportamento tale, dopo la stretta di mano che per me ha valore come un contratto, almeno una telefonata per dirmi che non sarei stato l’allenatore del Livorno sarebbe stata opportuna. Mi ha fatto male apprendere la notizia dalla stampa a 5 giorni dal ritiro. Nonostante tutto Livorno e suoi tifosi li ho sempre nel cuore, domenica per 90 minuti saremo nemici, ma al termine della gara tornerò ad essere come sempre tifoso del Livorno. Purtroppo il destino ha voluto che la mia strada e quella del mio ex compagno Marco Amelia si incrociasse in una giornata cruciale per il futuro del Livorno”.