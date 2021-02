Pro Vercelli, Angiolini: "Spero si riesca già da questo campionato a salire in Serie B"

"Sono felice di occupare il ruolo di Vice Presidente di una società di calcio perché da sempre amo questo sport, ma mai avrei pensato di occuparmene in prima persona. Ora penso che gli anni trascorsi allo stadio, quando mio marito (l'attuale Ds della bianche casacche Alex Casella, ndr) giocava anche fra i professionisti, mi sono serviti per capire qualcosa di questo sport, anche se ho ancora tanto da imparare. E poi mi hanno permesso di conoscere l’ambiente, di girare e di rapportarmi con altre società. Ma ripeto: sono solo all’inizio e non mi considero di sicuro una conoscitrice di calcio, forse una tifosa sì": così, dalle colonne di Tuttosport, Anita Angiolini, vicepresidente della Pro Vercelli.

Angiolini prosegue poi: "Sono entrata come parte attiva nella Pro Vercelli dallo scorso agosto, quando c’è stato il cambio di società. Ringrazio di essere coadiuvata da un CDA snello, da persone professionali e capaci perché si tratta di un anno difficile. Con il Covid anche il calcio ne ha risentito sia sotto l’aspetto economico che di visibilità. Però debbo dire che la città e i tifosi ci sono molto vicini e ci danno stimoli per andare avanti e fare del nostro meglio. Non lo nascondo: spero che la Pro Vercelli riesca già da questo campionato a salire in Serie B. Lo so che sarà dura: noi siamo terzi in graduatoria ma il Como sta andando fortissimo. Invece, mio marito, forse è più realista e vede la squadra in serie cadetta in un paio di anni".