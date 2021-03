Pro Vercelli, ecco la grande occasione: stasera in campo per il primo posto in solitaria

vedi letture

Si chiuderà questa sera la 32^ giornata del campionato di Serie C, che vedrà in campo il match del Girone A tra Pro Vercelli e Alessandria.

Con le bianche casacche che hanno davanti a loro una ghiotta occasione, quella di poter centrare il primo posto in solitaria lasciando a -2 l'attuale capolista Como, incredibilmente caduta ieri sul campo del Piacenza. Per i piemontesi la vetta dista un solo punto, 58 punti la Pro e 59 il Como, con il Renate terzo a quota 55 ma con una gara in meno.

E qui entra in scena l'Alessandria, che, al netto di prestazioni modeste, sta centrando punti preziosi, e potrebbe rilanciarsi al terzo posto superando le pantere brianzole, solo ovviamente in casa di vittorie: 53 i punti dei grigi.

Match quindi fondamentale per entrambe le squadre, anche se la Pro Vercelli ha appunto uno scatto in più da poter fare: derby piemontese con vista primo posto.