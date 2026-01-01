Pro Vercelli, Fimmanò dopo il ko: "Chiediamo scusa ai tifosi, ora ripartire con umiltà"

Dopo la pesante sconfitta sul campo dell’Arzignano Valchiampo, il direttore generale e sportivo della Pro Vercelli, Filomeno Rocco Fimmanò, ha voluto metterci la faccia intervenendo a fine gara.

“L’unica cosa che possiamo fare è ringraziare e chiedere scusa ai tifosi - ha dichiarato - sia a quelli presenti oggi in trasferta sia a tutti i nostri sostenitori”. Parole che evidenziano la delusione per una prestazione che ha chiuso nel peggiore dei modi la stagione delle Bianche Casacche.

Fimmanò non ha cercato alibi, pur riconoscendo l’assenza di obiettivi concreti: “È vero che non avevamo più nulla in palio, ma dovevamo comunque chiudere con dignità. Non l’abbiamo fatto e non abbiamo dato una bella immagine”.

Il dirigente ha poi indicato la strada per il futuro, all’insegna della responsabilità e del lavoro: “Adesso, con grande umiltà, dobbiamo rimetterci subito a lavorare per programmare la prossima stagione e lasciarci alle spalle questo momento negativo", ha concluso.