Ufficiale Pro Vercelli, Michele Santoni nuovo tecnico delle Bianche Casacche

vedi letture

La F.C. Pro Vercelli 1892 è lieta di annunciare che Michele Santoni sarà il nuovo allenatore della Prima Squadra per la stagione sportiva 2025/26.

Classe 1980, nato a Riva del Garda ma cresciuto calcisticamente tra Italia e Paesi Bassi, Michele Santoni vanta una carriera internazionale e una solida esperienza maturata sia in ambito giovanile sia in contesti professionistici. Nel corso della sua carriera ha lavorato nello staff dell’Ajax, con cui conquista 4 titoli Eredivisie consecutivi. Ha successivamente ricoperto il ruolo di allenatore nelle formazioni U17 e U19 della Lazio, e ha collaborato negli staff tecnici delle Prime Squadre di Inter, Cagliari, Cesena e Livorno. Negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di primo allenatore in Eerste Divisie, distinguendosi per un approccio metodico e moderno al calcio, basato sul possesso palla, l’organizzazione tattica e lo sviluppo individuale dei giocatori, che ha portato a ottimi risultati come l’accesso ai Play Off per la promozione in Eredivisie con il FC Dordrecht, concludendo la Regular Season al quarto posto in classifica. Nella stagione 2024/25 ha guidato la Triestina nella prima parte di campionato nel girone A di Serie C NOW.

Michele Santoni - “Per me è un onore poter lavorare per un club con una storia così importante. Ringrazio soprattutto il Bridge Football Group che mi ha dato questa possibilità. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare a questo progetto così ambizioso, dove risultato dovrà andare a braccetto con lo sviluppo e la crescita di giovani talenti.”

Ludovic Deléchat - “Siamo felici di annunciare il nostro nuovo allenatore, Michele Santoni. La sua esperienza internazionale, unita a una visione moderna e orientata alla valorizzazione dei giovani, si sposa perfettamente con i valori e le ambizioni del nostro club. Inoltre, la sua profonda comprensione del calcio italiano sarà un elemento prezioso per guidare il gruppo in un percorso solido e stimolante. Siamo convinti che insieme potremo costruire qualcosa di importante per il futuro della Pro Vercelli.”