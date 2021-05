Pro Vercelli, Modesto sulla sfida al SudTirol: "Pensiamo come gara secca, senza far calcoli"

"Nonostante la vittoria dell'andata, la gara è ancora aperta, perché siamo consapevoli delle difficoltà che possiamo trovare e sappiamo di affrontare una squadra composta da tanti giocatori bravi, allenati bene. Saranno carichi, noi dovremo essere concentrati e cattivi come al solito. E attenti fino all’ultimo secondo: dobbiamo scendere in campo con la testa giusta": come riferisce magicapro.it, esordisce così il tecnico della Pro Vercelli Francesco Modesto parlando della sfida odierna al SudTirol. Gara da dentro o fuori, che vale il passaggio al 2° Turno della Fase Nazionale dei playoff.

Andando poi alla partita: "I calcoli lasciano il tempo che trovano, la partita va giocata fino a quando l’arbitro non fischia. Dobbiamo dare tutto quello che abbiamo, la gara è molto importante. Loro potrebbero partire subito forte, pressandoci alti: bisogna fare attenzione alle palle inattive, sono giocatori ben strutturati. Dobbiamo giocare da Pro Vercelli, rispettando l’avversario: poi alla fine vedremo cosa avremo raccolto. A ora si è giocato solo il primo tempo della doppia sfida. Ora pensiamo che sia una partita secca, non facciamo calcoli. Sarà una gara molto diversa sotto tutti gli aspetti, vorranno dimostrare di essere forti e reagire alla sconfitta dell’ultimo secondo. Dovremo ribattere colpo su colpo. A livello mentale e fisico si spende tanto, ma sono partite che tutti vogliono giocare e vincere. Chi andrà in campo, dimostrerà il suo valore, dando il massimo per far proseguire il nostro percorso".

Conclude: "La squadra ha dimostrato di avere grande mentalità: dopo l’errore dal dischetto di Rolando, potevamo avere un tracollo mentale. Ma non è stato così, abbiamo continuato a giocare. I ragazzi hanno grande coraggio, non è facile affrontare una squadra andando sotto e poi ribaltare la partita. I miei hanno voglia di stupire".