Ufficiale Pro Vercelli, Mudasiru va a farsi le ossa in D: giocherà alla Nuova Igea Virtus

Esperienza in Serie D per il giovane difensore Mudasiru che lascia la Pro Vercelli in prestito per approdare a Barcellona Pozzo di Gotto in Sicilia. Questa la nota del club giallorosso in merito:

"La Nuova Igea Virtus ha trovato l’accordo con il difensore Hakeem Mudasiru, classe 2006, che arriva a Barcellona in prestito dalla Pro Vercelli.

Hakeem Mudasiru, d’origine nigeriana, è cresciuto calcisticamente in Piemonte nell’Olimpia Sant’Agabio, prima di approdare nella scuola calcio della Juventus. Dopo una stagione in bianconero, un brutto infortunio ha rallentato il suo percorso, ma il giovane difensore non ha mai mollato e ha deciso di rimanere in ambito Juventus, accettando di ripartire dalla società satellite della Sisport. Nel 2022-2023 è passato alla Pro Vercelli, blasonata società piemontese, dove ha disputato il campionato Allievi e nell’anno successo quello Primavera. Adesso ha accettato con entusiasmo l’esperienza in maglia giallorossa".