Ufficiale La Pro Vercelli piazza una cessione da record: Asane Sow è del Basilea. Il comunicato

Come anticipato l'esterno offensivo Asane Sow ha salutato la Pro Vercelli, club in cui era cresciuto fino a esordire fra i professionisti, per volare in Svizzera e vestire la maglia del Basilea in un'operazione da record per il club piemontese. Questo il comunicato del club e le parole del presidente Delechat:

F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto un accordo con il FC Basilea per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Asane Sow.

Cresciuto nel settore giovanile della Pro Vercelli, Asane rappresenta uno degli esempi più significativi della visione condivisa dalla Pro Vercelli e da Bridge Football Group: individuare, sviluppare e valorizzare giovani talenti, offrendo loro l'opportunità di raggiungere i più alti livelli del calcio professionistico. Grazie al suo impegno, alle sue qualità e alla fiducia ricevuta lungo il proprio percorso di crescita, Asane ha saputo conquistarsi un ruolo sempre più importante fino a diventare uno dei protagonisti della Prima Squadra. Il suo trasferimento in Svizzera al FC Basilea rappresenta la dimostrazione concreta che questo percorso può trasformare il talento in opportunità e creare valore sia per il giocatore sia per il Club e la proprietà del Bridge Football Group.

L'operazione rappresenta il trasferimento record della Pro Vercelli nell'era della Serie C e il più importante mai realizzato dal Club per un calciatore cresciuto nel proprio settore giovanile. Un risultato che conferma la capacità della Società e della proprietà Bridge Football Group di investire nello sviluppo dei giovani talenti e di accompagnarli verso i massimi livelli del calcio europeo.

Il Presidente Ludovic Deléchat ha dichiarato: "Quando Bridge Football Group ha acquisito la Pro Vercelli, abbiamo spiegato chiaramente quale fosse la nostra visione: costruire un Club ambizioso e sostenibile, capace di creare valore dentro e fuori dal campo attraverso lo sviluppo dei giovani talenti. Il trasferimento di Asane rappresenta uno degli esempi più concreti del lavoro svolto dal Club e da Bridge Football Group in questi mesi.

Già nel mercato di gennaio avevamo ricevuto importanti offerte da club della Swiss Super League per Asane. Abbiamo però deciso di respingerle perché ritenevamo fosse importante per lui continuare il proprio percorso di crescita a Vercelli e contribuire agli obiettivi della squadra fino al termine della stagione.

In questi mesi Asane ha continuato a lavorare, migliorare e dimostrare il proprio valore. Oggi riteniamo che abbia raggiunto un livello che gli consente di compiere il passo successivo della sua carriera. L'offerta ricevuta direttamente dai miei colleghi svizzeri del FC Basilea, uno dei club più prestigiosi e titolati della Svizzera, era troppo importante per il giocatore e per il Club per essere ignorata.

Siamo orgogliosi del percorso compiuto insieme. Abbiamo investito tempo, risorse e fiducia nella sua crescita e siamo felici di vederlo approdare in uno dei più grandi club svizzeri. Questo trasferimento dimostra che i giovani talenti possono crescere, affermarsi e raggiungere livelli importanti alla Pro Vercelli attraverso il lavoro quotidiano, la fiducia e un progetto sportivo chiaro.

Fin dal nostro arrivo l’anno scorso abbiamo ribadito che la Pro Vercelli deve essere un Club competitivo e ambizioso, ma anche una piattaforma di sviluppo per giovani calciatori. La storia di Asane dimostra che questa visione è reale. Vogliamo continuare a dare opportunità ai giovani talenti, valorizzarli e creare valore per il Club, per Bridge Football Group e per tutti i nostri tifosi.

A nome della Società e di Bridge Football Group desidero ringraziare Asane per il suo impegno, la sua professionalità e il suo contributo alla crescita del progetto. Gli auguriamo il meglio per questa nuova ed entusiasmante avventura."

Tutta la famiglia della Pro Vercelli ringrazia Asane Sow per il percorso condiviso e gli augura le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della sua carriera.