Ufficiale Pro Vercelli, ecco il rinforzo in attacco: dall'Ospitaletto arriva Marco Bertoli

Marco Bertoli è un nuovo giocatore della Pro Vercelli. Di seguito il comunicato ufficiale del club:

F.C. Pro Vercelli 1892 è lieta di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive dell'attaccante Marco Bertoli dall’Ospitaletto.

Il calciatore ha sottoscritto con il Club un contratto della durata di tre anni, con scadenza al 30 giugno 2029.

Classe 1999, Bertoli arriva a Vercelli dopo una stagione di alto livello nel Girone A di Serie C, dove si è confermato tra gli attaccanti più prolifici della categoria, chiudendo il campionato come miglior marcatore dell'Ospitaletto con 10 reti.

L'operazione prevede il pagamento di un corrispettivo per il trasferimento e rappresenta un ulteriore investimento della Società e del Bridge Football Group per rafforzare la rosa in vista della stagione 2026/27. Il Club conferma così la propria ambizione e la volontà di mettere a disposizione dello staff tecnico una squadra sempre più competitiva e in grado di recitare un ruolo da protagonista.

Il Direttore Generale Filomeno Rocco Fimmanò ha dichiarato:

"Marco era uno dei nostri principali obiettivi di mercato. È un attaccante che ha dimostrato grande continuità realizzativa, conosce perfettamente la categoria e possiede caratteristiche che riteniamo ideali per il nostro progetto tecnico. La concorrenza per assicurarsi le sue prestazioni era importante, con l'interesse concreto di diversi club di Serie B e Serie C. Abbiamo deciso di investire per portarlo a Vercelli e siamo particolarmente soddisfatti che abbia scelto il nostro progetto firmando un contratto triennale. La sua decisione conferma l'attrattività della Pro Vercelli e l'ambizione che stiamo costruendo per il futuro del Club. Siamo convinti che Marco possa dare un contributo importante al raggiungimento dei nostri obiettivi."

Tutta la famiglia della Pro Vercelli dà il benvenuto a Marco e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali con la bianca casacca.