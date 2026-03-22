Pro Vercelli, Santoni: "Prestazione eccellente ma il pari all’ultimo fa male"

Amaro epilogo per la Pro Vercelli, raggiunta al 95’ dal Lumezzane dopo una gara largamente dominata. Le Bianche Casacche hanno visto sfumare la vittoria proprio nel recupero, su sviluppi da calcio d’angolo, lasciando un punto che sa di occasione mancata.

In conferenza stampa, il tecnico Michele Santoni ha analizzato con lucidità la prestazione della sua squadra: “Forse siamo stati imprecisi sotto porta, ma è stata una partita bellissima. Per quasi 95 minuti non abbiamo praticamente fatto vedere palla all’avversario”. Un giudizio positivo sulla qualità del gioco espresso, nonostante il risultato finale.

L’allenatore ha evidenziato anche il volume di occasioni create: “Abbiamo costruito una ventina di opportunità, almeno cinque nitidissime”. Numeri importanti che però non sono stati tradotti in gol sufficienti per chiudere la gara. “Fa male prendere il pari così, soprattutto per tutto il buono che abbiamo fatto”, ha aggiunto.

Santoni ha poi sottolineato come il calcio non sempre premi chi merita: “Il calcio non sempre premia chi merita, ma dobbiamo andare avanti”. Un concetto ribadito anche in ottica futura, con la consapevolezza di dover mantenere questo livello di prestazione nelle ultime giornate.

Guardando il bicchiere mezzo pieno, il tecnico ha comunque trovato aspetti incoraggianti: “Statisticamente la salvezza è raggiunta, ora possiamo solo guardare avanti. Se continuiamo con questa intensità, verremo premiati”.

Infine, un’analisi sul momento della squadra: “Due settimane fa si parlava della difficoltà a creare, ora creiamo tanto ma manca precisione. Lavoreremo sulla finalizzazione”.