Pro Vercelli, Santoni: "Soffrire altre quattro settimane per raggiungere l'obiettivo playoff"

Dopo il pareggio contro l'Alcione Milano, il tecnico della Pro Vercelli Michele Santoni ha commentato: "A differenza della scorsa gara, dove avevamo dominato di più, questa è stata una partita equilibrata. Fino al primo rigore avevamo la situazione sotto controllo, poi è subentrata un po' di paura. Siamo un gruppo giovane, siamo appena usciti da un periodo buio e probabilmente non ce lo siamo ancora tolto del tutto, quindi la partita è diventata un po' precipitosa.

Non discuto se il rigore contro di noi ci fosse o meno, ma conta la sensazione che hanno i giocatori in campo: l'hanno vissuta come un torto e è subentrato nervosismo con gialli regalati. In quel processo di crescita devi essere bravo a riorganizzare le idee, non aprirti per prendere il 2-0 ma forzare qualcosa per andare a pareggiarla. Sono contento della reazione perché nel secondo tempo le occasioni le abbiamo fatte solo noi, vedendo un Alcione che cominciava a perdere tempo come si fa spesso in Serie C.

Stavolta i cambi sono entrati bene: Clemente ha causato il rigore, Pino ha messo buoni cross e Hussein è rientrato dall'infortunio creando superiorità numerica. Abbiamo messo dentro più attaccanti possibili e alla fine il pareggio è il risultato più giusto per entrambe le squadre. Mentalmente questo punto ci fa bene e ci fa respirare, permettendoci di passare una settimana tranquilla. Dovremo soffrire altre quattro settimane per raggiungere l'obiettivo play-off, ma finché è a portata di mano è nostro dovere crederci e buttare in campo tutte le energie".