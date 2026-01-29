Casertana, Proia finisce nel mirino di due club. Falchetti pronti a dire no
Si muove il mercato attorno al nome di Federico Proia, centrocampista e capitano della Casertana. Reduce da una prima parte di stagione con 22 presenze complessive (15 delle quali da titolare) e 5 gol all'attivo il classe 1996 ha attirato su di se le attenzioni di due club. Uno del Girone A e uno del Girone B.
Stando a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com i club in questione sono Union Brescia e Campobasso, con i Falchetti che però non sembrano intenzionati a cedere alle loro lusinghe per il calciatore romano.
Ritenuto un elemento centrale nello scacchiere tattico di Federico Coppitelli il centrocampista cresciuto nel vivaio di Siena e Torino sembra destinato a chiudere la stagione 2025/2026 da protagonista al 'Pinto'.
Proia (29) nel corso della sua carriera ha indossato anche le maglie di Pistoiese, Bassano Virtus, Cittadella, Vicenza, Brescia, SPAL, Ascoli e, appunto, Casertana.
