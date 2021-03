Ravenna, vittoria questa sconosciuta. 12 gare senza successi, peggio solo Vibonese e Parma

Il 2021 del Ravenna finora è nerissimo, in perfetta continuità con il finale del 2020 visto che l’ultima vittoria dei giallorossi risale a metà dicembre (il 19/12 contro l’Imolese). Sono ben dodici infatti le gare consecutive senza vittorie per il club romagnolo che in questa classifica è dietro a solo due altre squadre in Italia: la Vibonese, nel Girone C di Serie C, che non vince da 16 gare e il Parma, in Serie A e impegnato questa sera contro l’inter, che è a quota 15 gare senza sconfitte.