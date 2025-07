Ufficiale In attesa del ripescaggio, il Ravenna conferma il difensore Umberto Agnelli

vedi letture

Il Ravenna FC è lieto di comunicare il rinnovo contrattuale di Umberto Agnelli. Il difensore classe 2000 proseguirà la sua esperienza in giallorosso per la terza stagione consecutiva.

Con 59 presenze complessive, Agnelli ha dimostrato grande affidabilità e notevole duttilità, rivelandosi una pedina preziosa per lo scacchiere tattico di mister Marchionni. Capace di ricoprire tutti i ruoli della difesa a tre, di agire come esterno e persino in mediana, Agnelli rappresenta una risorsa strategica per il Ravenna che verrà.

Ravenna in attesa di ripescaggio

Ricordiamo intanto che il club romagnolo è in attesa dell'ufficialità del ripescaggio in Serie C in vista della stagione 2025-2026, ufficialità che verrà a breve ratificata dalla FIGC dopo che il Brescia ha presentato domanda di iscrizione incompleta e ha quindi dato vita appunto ai ripescaggi: a lavoro i giallorossi, quindi, per pianificare il ritorno tra i professionisti, dopo un secondo posto nel Girone D di Serie D, vinto dal Forlì.