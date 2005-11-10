Ufficiale Renate, tesserato Enrico Rovinelli. Il difensore ha firmato fino al giugno 2028

L’A.C. Renate è lieta di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Enrico Rovinelli, che entra a far parte della famiglia nerazzurra, con cui ha sottoscritto un contratto biennale, con scadenza 30 giugno 2028.

Enrico Rovinelli, la carriera

Classe 2002, nato a Fano, Rovinelli è un difensore centrale di 190 cm, forte fisicamente, abile nel gioco aereo e dotato di personalità. Nel corso delle ultime quattro stagioni si è misurato – con ottimi risultati – in Serie D, dove ha indossate le casacche di Porto d’Ascoli e Fossombrone. Reduce da un campionato di assoluto rilievo, il centrale marchigiano si è messo in evidenza non solo per solidità difensiva, ma anche per il suo contributo offensivo, realizzando 8 reti con la maglia dell’Ancona: un bottino che testimonia la sua pericolosità sui calci piazzati e la capacità di incidere anche nella metà campo avversaria. Con il suo arrivo, il Renate aggiunge al reparto arretrato un profilo affidabile e di prospettiva, perfettamente in linea con il progetto tecnico del Club, che continua a investire su giovani calciatori pronti a mettersi in gioco nel calcio professionistico.