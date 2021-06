Renate, Crippa dopo l'eliminazione dai playoff: "A un passo dall'impresa. Orgoglioso di tutti"

Un 3-1 da ribaltare, un'impresa che pare impossibile fino a ieri. E che sì, non si è realizzata, ma il Renate - in quel di Padova - ha dato una lezione di calcio: avanti di 3-0, le pantere (che si sono viste annullare anche un gol regolare e hanno colto due legni), hanno però subito il gol che ha consegnato ai biancoscudati la semifinale.

Quella semifinale che poteva essere una storica impresa per i lombardi.

A ogni modo, della stagione, c'è da essere soddisfatti, e a confermarlo è stato il Dg nerazzurro Massimo Crippa, che si è così espresso ai canali ufficiali della società: "Oggi più che mai dobbiamo essere orgogliosi della squadra, perché per la bontà della prestazione offerta credo avremmo meritato di conquistare la semifinale. Ovviamente senza nulla togliere al Padova, che domenica a Meda ha meritato la vittoria giocando un'ottima partita. Oggi si è visto un Renate bellissimo, capace di creare occasioni a ripetizione. Mi piangeva il cuore nel vedere i ragazzi in lacrime negli spogliatoi perché so bene cosa vuol dire, ci sono passato anche io. A nome di tutta la società voglio ringraziare i giocatori, lo staff tecnico e tutte le persone che lavorano con passione per questo gruppo. Siamo andati ad un passo da un'impresa storica, che certifica la straordinaria stagione vissuta. Auguro a tutti i ragazzi di poter vivere ancora partite di questo tipo, perché lo meritano e perché fanno inevitabilmente crescere. Oggi sono più che mai fiero di rappresentare questa società".