Ufficiale Renate, ecco il primo volto nuovo della stagione: è il centrocampista Delcarro

Serie C

Oggi alle 19:01 Serie C

Andrea Delcarro è il primo acquisto del Renate per la prossima stagione. Lo ha annunciato il club brianzolo sui propri canali ufficiali:

"Mezzala di centrocampo, nato a Treviglio (BG) il 25 marzo 1993, ha raggiunto il calcio professionistico a 27 anni, dopo aver sempre fatto la differenza in Interregionale. Nei quattro anni di carriera in Serie C ha indossato le maglie di Ancona, Virtus Verona e soprattutto Rimini, con cui ha totalizzato 68 presenze e 10 reti.

Per Andrea, contratto biennale con le pantere, con scadenza il 30 giugno 2026".