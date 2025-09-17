Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Rimini, Stefano Giammarioli nuovo direttore generale e direttore sportivo

Rimini, Stefano Giammarioli nuovo direttore generale e direttore sportivo
© foto di Lorenzo Marucci
Oggi alle 09:34Serie C
di Luca Bargellini

Rimini Football Club comunica di aver affidato a Stefano Giammarioli l’incarico di Direttore Generale e Direttore Sportivo del club.

Dirigente umbro con una lunga e consolidata esperienza nel calcio professionistico, Giammarioli ha legato il proprio nome a realtà di primo piano. Dopo gli inizi a Gubbio, dove è stato protagonista della storica scalata del club dalla Serie D alla Serie B, ha assunto il ruolo di Direttore Sportivo della Cremonese per cinque stagioni, contribuendo al ritorno in Serie B della società grigiorossa nel 2017 dopo 11 anni. Successivamente ha fatto ritorno a Gubbio, per poi ricoprire incarichi dirigenziali al Grosseto, confermandosi come figura di riferimento per competenza e capacità organizzative.

Con il suo arrivo, il Rimini F.C. rafforza la propria struttura dirigenziale, affidandogli la responsabilità delle aree sportiva e gestionale.

Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: il sacro fuoco e la mossa-Tudor. Milan: Rabiot, Modric e il diavolo “smilzo”. Inter: Sommer e la risposta di Chivu. Napoli: la stagione di Hojlund. E gli illuminati Yildiz, Paz
