Rinascita Casertana. A Catanzaro arriva la settima vittoria nelle ultime nove. Playoff agganciati

Vittoria importantissima in chiave playoff per la Casertana di Federico Guidi. In casa del Catanzaro, diretta concorrente per il post-season, i falchetti s’impongono per 3-0 centrando la settima vittoria nelle ultime nove giornate. Un rendimento di altissimo profilo per la compagine del presidente D’Agostino seconda solo alla Ternana schiacciasassi di Lucarelli e all’Avellino di Piero Braglia in campo alle 20.30 al ‘Partenio - Lombardi’ contro il Foggia nel big match del turno infrasettimanale del Girone C della Lega Pro.

Per quanto riguarda la corsa playoff adesso la Casertana si trova al decimo posto, l'ultimo utile, con quattro punti di vantaggio sulla Virtus Francavilla prima delle inseguitrici.