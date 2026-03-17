Salvemini: "Firmare col Benevento? Non ho esitato. Vigorito è unico in Italia"

Francesco Salvemini, attaccante del Benevento, è intervenuto nel corso di 'Ottogol' su OttoChannel per commentare la vittoria contro il Foggia e il momento della squadra giallorossa.

Sul suo stato fisico e sul recente periodo: "Dal punto di vista fisico mi sento bene. Contro il Potenza sono arrivati anche i gol e, rispetto a due mesi fa, la mia condizione è cresciuta molto. Sto bene sotto tutti i punti di vista. Dopo una settimana come quella scorsa abbiamo speso tantissimo, sia a livello fisico che mentale: sono partite, quelle giocate contro Altamura, Catania e Potenza, che ti portano via molto. C’è stato un piccolo calo, ma penso sia fisiologico dopo tante gare giocate sempre allo stesso livello. Sono comunque felice di aver vinto e di aver portato a casa i tre punti. Non è mai scontato vincere, per questo bisogna dare grande valore alla vittoria contro il Foggia. La partita della svolta? Direi quella di Picerno. Vincere in quel modo è stato un segnale chiarissimo. La nostra forza è il gruppo: è qualcosa di unico. Tutti ci mettiamo al servizio della causa".

Sulla firma con il Benevento e sul presidente Vigorito: "Quando una dirigenza ti vuole così tanto, per me è un onore. Non ho esitato neanche mezzo secondo. Il presidente è qui da vent’anni e tiene tantissimo al Benevento. Non mi era mai capitato di avere un presidente così. Quest’anno l’ho visto sempre, in ogni partita. Penso che sia davvero innamorato del Benevento, altrimenti non si spiegherebbe. È qualcosa di indescrivibile: credo sia uno dei pochi presidenti in Italia a fare questo. Floro Flores? Sono certo che farà una grande carriera. Ci ha dato una grande mano sia dal punto di vista tattico sia nella gestione del gruppo. È una persona che si mette sempre dalla parte della squadra".