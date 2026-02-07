Benevento, Salvemini: "Rigore sbagliato? Fa male, ma conta solo aver vinto"

Dopo l’1-0 del Vigorito contro il Picerno, arrivato nel finale, Francesco Salvemini analizza la gara con lucidità, senza nascondere l’errore dal dischetto ma mettendo al primo posto il successo del Benevento.

“Sbagliare un rigore è sempre brutto, soprattutto in un momento come questo in cui pesa per il risultato e per la squadra. L’amarezza c’è, ma l’importante è che abbiamo portato a casa la vittoria. I rigori si sbagliano, succede, e bisogna andare avanti”.

Per l’attaccante il peso dei tre punti supera qualsiasi rimpianto personale: “Abbiamo fatto tanti gol dall’inizio dell’anno. Non conta chi segna, conta portare a casa i tre punti. Questa vittoria è importantissima, ma mancano ancora tante partite e dobbiamo continuare a lavorare con i piedi per terra. Siamo una grande squadra e un grande gruppo, e di questo sono davvero fiero”.

Sul piano individuale, Salvemini guarda avanti con fiducia: “La doppia cifra spero arrivi e sono convinto che arriverà, ma non è la cosa più importante. Sto bene, la condizione sta crescendo. Oggi, oltre al rigore, ho avuto altre occasioni che ho sbagliato: diciamo che ho esaurito tutti i bonus in una partita sola”.

Infine, un passaggio sulle gare contro squadre chiuse: “Sono le partite più difficili. Se non segni subito rischi di innervosirti. Il segnale importante è che oggi l’abbiamo vinta. Da qui alla fine sarà un campionato fatto di sfide così”.