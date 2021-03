Samb, Montero non nasconde le difficoltà: "Dura lavorare senza stipendio"

"In questi giorni ci siamo allenati bene, come sempre, ma la partita sarà l'esame finale. Non è facile lavorare senza stipendio". Parla così nella conferenza stampa della viglia il tecnico della Sambenedettese Paolo Montero affrontando il tema delle difficoltà economiche del club e degli stipendi che non arrivano ormai da alcuni mesi: "Non percepisco un senso di scoramento nel gruppo, al massimo lo vedremo domani contro il Legnago. Siamo nella stessa situazione di quindici giorni fa, dobbiamo continuare e aspettare ciò che succederà alla fine del campionato. Penalizzazione o no, dobbiamo comunque portare i punti a casa. Non ci deve cambiare nulla".