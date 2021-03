Samb, Montero non si nasconde: "Non è facile lavorare senza stipendio. Manca la lucidità"

“In questo momento ci manca freschezza mentale”. Dopo il pareggio per 0-0 contro il fanalino di coda Ravenna il tecnico della Sambenedettese Paolo Montero ha parlato così in conferenza stampa non nascondendo le difficoltà che il gruppo marchigiano sta vivendo a causa dei problemi societari con diverse mensilità non ancora saldate e la messa in mora che si avvicina sempre più: “Sul piano dell’impegno non posso che essere soddisfatto, ma ci è mancata la brillantezza, abbiamo sbagliato qualcosa nelle scelte e siamo stati poco lucidi. È normale in questo momento non avere freschezza mentale perché non è facile lavorare senza stipendio, dobbiamo cercare di rimanere sereni, sperando che si risolvano certe situazioni per liberare la testa. - continua Montero soffermandosi sui cambi – A volte una sostituzione ti va bene e sembri Guardiola, altre volte invece no e sembri Montero”.