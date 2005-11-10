Ufficiale
Sambenedettese, arriva il centrocampista Plicco in prestito dal Parma
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La U.S. Sambenedettese comunica di essersi aggiudicata le prestazioni sportive del calciatore classe 2007 Elia Plicco proveniente dal Parma FC con la formula del prestito.
Nato a Fidenza, Plicco è uno dei giocatori più rappresentativi e duttili del settore giovanile crociato, in grado di ricoprire sia il ruolo da trequartista che da mezzala. A Elia un caloroso benvenuto da parte della famiglia rossoblù.
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