Sambenedettese, giorni di inferno: la classifica peggiora, ma i playoff non sono a rischio

vedi letture

Quattro punti di penalizzazione, per varie inadempienze date dalla preoccupante situazione societaria. Quattro punto che, se possono sembrare quasi niente, rischiano di compromettere una stagione già di per sé anomala: la Sambenedettese, infatti, dovrà difendere con le unghie e con i denti il piazzamento nella griglia playoff per partire da una posizione quando più vantaggiosa possibile.

Missione non semplice, visto che Mantova e VirtusVecomp Verona puntano a superare i marchigiani, che distano solo 2 punti (sono 50 quelli della Samb) e affronteranno domenica un Padova che solo vincendo può sperare nella promozione diretta in B.

Al netto di tutto, però, "grazie" al Modena (miglior quarta dei tre gironi, in sostituzione della vincente della Coppa Italia Serie C che non si è disputata), i playoff sono blindati anche per la Samb, che eviterà così un ulteriore eccessivo affanno dopo il caos societario.