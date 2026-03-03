Mignemi sul Siracusa: "Senza una società solida è dura fra i Pro. Ma spero si salvi"

"Siracusa è una realtà importante, con un bel bacino d'utenza e una città che ha dato dimostrazione, anche nelle difficoltà, di avere un grande senso di appartenenza. Purtroppo, senza una società solida alle spalle, priva delle garanzie necessarie per affrontare i professionisti si fa grande fatica". L'ex direttore sportivo del club siciliano Davide Mignemi ha parlato così a Seried24.com del momento che attraversa la squadra attualmente ultima (anche per un -6 in classifica) nel Girone C: "Mi dispiace per l’ambiente che merita il professionismo. Spero possano salvarsi nonostante le penalizzazioni anche se non sarà semplice".

"Sono contento del lavoro di Turati: un allenatore con cui l’anno scorso ho avuto modo di lavorare insieme. Sono convinto che avrà un buon futuro. - spiega Mignemi tornando anche sulla fine del suo rapporto - Addio al club? Diciamo che il fatto di essere stato allontanato da primo in classifica spiega che il motivo non era sicuramente riconducibile alla bontà del lavoro svolto. Ero stato molto performante nella costruzione della squadra e sono contento di essere stato determinante in questo.

Per il resto sono stato sempre abituato ad ambienti professionali. Lì c’erano tante falle dal punto di vista societario ed era cosa nota a tutti. Purtroppo si è confermato tutto, devi essere pronto e preparato per affrontare la Serie C, quella società a mio parere non lo era".