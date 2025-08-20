Ufficiale Ternana, ecco il rinforzo a centrocampo: Tripi firma con le Fere un contratto biennale

Volto nuovo in casa Ternana, con la società che si assicura il centrocampista Filippo Tripi, classe 2002 che ha militato nel settore giovanile della Roma fino poi ad arrivare nella massima serie del campionato sloveno con il N.S. Mura: il giocatore ha sottoscritto un contratto biennale, valido quindi fino al 30 giugno 2027.

Questa la nota del club:

"La Ternana Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Filippo Tripi.

Il centrocampista (utilizzabile anche come difensore centrale) ha percorso la trafila del settore giovanile della Roma (capitano della Primavera giallorossa con 87 presenze, 6 reti e 10 assist) fino al trasferimento in Slovenia dove, tra il febbraio 2023 ed il febbraio 2025 è sceso in campo con la maglia del N.S. Mura (massima serie slovena) 57 volte con 1 gol e 6 assist. Filippo, che vanta anche 3 presenze con l’Under 18 azzurra, si è legato ai rossoverdi fino al 30 giugno 2027".