Serie B, giudice sportivo: un turno per mister Braglia (Avellino). 21 gli squalificati

vedi letture

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nelle sedute dell’ 8 e 9 Marzo 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 7 E 8 MARZO 2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 500,00 LIVORNO perché un proprio tesserato al termine della gara rientrando negli spogliatoi danneggiava un pannello pubblicitario posizionato nel recinto di gioco (r.proc. fed, obbligo risarcimento danni, se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO 15 MARZO 2021 E AMMENDA € 500,00

PISTOLESI FRANCESCO (VITERBESE) per comportamento non regolamentare in campo e proteste verso l'arbitro (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VERGASSOLA SIMONE (MODENA) per comportamento offensivo e minaccioso verso componenti della panchina avversaria (r.IV uff.).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BRAGLIA PIERO (AVELLINO) perché durante la gara pronunciava un'espressione blasfema (r.proc.fed.,r.c.c.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PAOLUCCI LORENZO (MONOPOLI) per comportamento irriguardoso verso l'arbitro durante la gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VENTOLA CHRISTIAN (AREZZO) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

VOLPICELLI GIOVANNI (PAGANESE) per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.

LUCCA LORENZO (PALERMO) perché protestando verso l'arbitro pronunciava un'espressione blasfema.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BORGHINI DIEGO (ALBINOLEFFE)

MARRAS MANUEL (BARI)

SCOGNAMILLO STEFANO (CATANZARO)

PIANA LUCA (PONTEDERA)

SALVI MATTEO (PISTOIESE)

LORENZINI FILIPPO (TURRIS)

PELLACANI FILIPPO (VIRTUSVECOMP VERONA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

ERMACORA FEDERICO (CARRARESE)

ZENUNI FEDERICO (VIRTUS FRANCAVILLA)

POLIDORI MATTIA (GROSSETO)

PAOLUCCI LORENZO (MONOPOLI)

TOUNKARA TOUNKARA MAMADOU (VITERBESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GIORGIONE CARMINE (ALBINOLEFFE)

TAZZA SALVATORE (BISCEGLIE)

BERARDOCCO LUCA (JUVE STABIA)

DEVERLAN VICENTE MARCELLO (LIVORNO)

SIMONELLI MARCO (VITERBESE)