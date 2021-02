Serie C, 26^ giornata: Ravenna-Feralpisalò 0-0. Romagnoli ancora al penultimo posto

Finisce a reti inviolate il primo dei due posticipo del lunedì per quanto riguarda la 26^ giornata di Serie C. Al 'Benelli' di Ravenna i padroni di casa impattano per 0-0 contro la Feralpisalò. Un punto a testa per le due squadre, con i romagnoli che rimangono al penultimo posto con 19 punti, mentre i Leoni del Garda salgono a quota 39 in piena corsa playoff.