Ufficiale Ravenna, in attesa del ripescaggio ecco la conferma del capitano: rinovo per Rrapaj

È con una nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Ravenna "annuncia con soddisfazione il rinnovo del contratto con Paolo Rrapaj. Il capitano giallorosso continuerà a guidare la squadra anche nella prossima stagione, la quarta consecutiva con la maglia bizantina.

Classe 1997, Rrapaj è uno dei simboli del gruppo: dinamismo, grinta e carisma ne hanno fatto un punto di riferimento per compagni e tifosi. Il suo palmarès con il Ravenna parla da solo: un campionato vinto, una Coppa Italia, due playoff conquistati. Con 91 presenze ufficiali, si candida a tagliare il traguardo delle 100 partite al più presto".

Ricordiamo intanto che il club romagnolo è in attesa dell'ufficialità del ripescaggio in Serie C in vista della stagione 2025-2026, ufficialità che verrà a breve ratificata dalla FIGC dopo che il Brescia ha presentato domanda di iscrizione incompleta e ha quindi dato vita appunto ai ripescaggi: a lavoro i giallorossi, quindi, per pianificare il ritorno tra i professionisti, dopo un secondo posto nel Girone D di Serie D, vinto dal Forlì.